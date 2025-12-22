Максим Матвеев в личном блоге разместил совместное фото с женой Елизаветой Боярской. Кадр был сделан на сцене МДТ после премьеры спектакля «Вишневый сад», в котором супруги были задействованы.
Звезда «Триггера» отметил, что свой юбилей — 20 декабря Боярской исполнилось 40 лет — его супруга отметила на сцене. Он поздравил ее с премьерой и пожелал, чтобы все ее мечты сбывались. 43-летний актер также признался супруге в любви.
«Это просто калейдоскоп чувств… День рождения на сцене — это особый праздник. Но когда это еще и возвращение легендарного спектакля в своем первоначальном составе — это катарсис. С днем рождения, девчонка. Со старой новой премьерой МДТ. Это волшебный вечер. Радуюсь за тебя! Пускай и дальше все желания и мечты сбываются с такой же легкостью, радостью, трепетом и вдохновением. Люблю! Ура!» — написал Матвеев.
Сама Боярская на 40-летие пошутила про больные колени и давление. В день рождения она также пожелала, чтобы мир не знал детских домов за их ненадобностью, а пожилые люди жили в достатке, и чтобы каждый уважал выбор другого.
«Чтобы люди берегли нашу планету и бережно относились к природе. Хочу, чтобы люди были добрыми, порядочными, ответственными и внимательными друг к другу! И пусть не все желания могут исполниться, я буду верить, что могут», — написала Елизавета.
Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году. У пары двое детей: 13-летний Андрей и семилетний Григорий.
Ранее Боярская в образе Цветаевой восхитила Матвеева.