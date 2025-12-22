«Это просто калейдоскоп чувств… День рождения на сцене — это особый праздник. Но когда это еще и возвращение легендарного спектакля в своем первоначальном составе — это катарсис. С днем рождения, девчонка. Со старой новой премьерой МДТ. Это волшебный вечер. Радуюсь за тебя! Пускай и дальше все желания и мечты сбываются с такой же легкостью, радостью, трепетом и вдохновением. Люблю! Ура!» — написал Матвеев.