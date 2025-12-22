Disney Plus и Hulu построили гигантский пряничный особняк из фильма «Один дома»

Disney Plus и Hulu установили новый мировой рекорд, создав самый большой пряничный дом в истории, который стал настоящим произведением искусства. Этот проект был вдохновлен домом семьи Маккалистеров из культовой комедии «Один дома».
Созданная инсталляция поразила всех своими невероятными размерами. Длина пряничного дома составляет 10,4 метра, ширина — 17,7 метра, а высота превышает 6,7 метра, что делает его не только самым большим пряничным домом в мире, но и настоящим архитектурным чудом, созданным исключительно из съедобных материалов.
Строительство этого гигантского пряничного шедевра заняло всего восемь дней. Для его создания было использовано колоссальное количество ингредиентов: 4200 пряничных «кирпичей», 3,3 тонны муки, более 6600 яиц и 20 галлонов съедобного клея. Все эти компоненты были тщательно подобраны и подготовлены, чтобы гарантировать не только внешний вид, но и устойчивость конструкции.
Ранее в США восстановили знаменитый дом Маккалистеров из фильма «Один дома».