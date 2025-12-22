Disney Plus и Hulu построили гигантский пряничный особняк из фильма «Один дома»

Строительство этого гигантского пряничного шедевра заняло всего восемь дней. Для его создания было использовано колоссальное количество ингредиентов: 4200 пряничных «кирпичей», 3,3 тонны муки, более 6600 яиц и 20 галлонов съедобного клея. Все эти компоненты были тщательно подобраны и подготовлены, чтобы гарантировать не только внешний вид, но и устойчивость конструкции.