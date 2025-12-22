Ричмонд
Путин направил приветствие участникам ХII cъезда Союза кинематографистов РФ

Президент РФ отметил деятельное участие кинематографа в реализации культурной политики
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ХII cъезда Союза кинематографистов РФ, отметив яркую, богатую историю отечественного кинематографа.

«Среди ваших ключевых приоритетов — деятельное участие в реализации государственной культурной политики. Подчеркну, у нашего кинематографа яркая, богатая история. Важно бережно хранить замечательные традиции созидания, заложенные вашими предшественниками, открывать новые творческие горизонты, помогать профессиональному становлению молодых талантов», — говорится в послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что проходящий форум собрал на площадке ВГИКа представителей разных кинематографических профессий, авторитетных общественных деятелей, руководителей профильных вузов из многих регионов России.

Путин выразил уверенность, что такой «солидный состав участников» позволит в ходе открытых, конструктивных дискуссий обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с перспективами развития российского киноискусства, повышением его роли в патриотическом, духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Президент пожелал участникам мероприятия успешной работы и всего наилучшего.