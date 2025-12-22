Виктория Толстоганова опубликовала редкое фото с тремя детьми

Актриса Виктория Толстоганова показала своих троих детей. Звезда сделала семейное фото во время ужина в ресторане и опубликовала его в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Один, два, три», — подписала снимок артистка.
Дочери знаменитости Варваре 20 лет, старшему сыну Федору 17 лет, а младшему Ивану 14 лет.
Старших детей актриса родила от звезды «Не родись красивой» Андрея Кузичева, исполнившего в сериале роль жениха Екатерины Пушкаревой Михаила Борщева. Знаменитость в 2019 году призналась, что пять лет не могла забеременеть. По словам Толстогановой, за это время она пережила многое, но не думала отступать от цели. Артистка мечтала испытать счастье материнства и в 2005 году родила дочь. Актриса считает Варвару наградой за свое «природное упрямство».
Супруги прожили в браке 15 лет и в 2011 году официально развелись без публичных скандалов и взаимных обвинений. Звезда не говорила о причинах расставания с артистом, но признавалась, что никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с детьми, и они носят фамилию своего отца.
Позже знаменитость вышла замуж за актера и режиссера Алексея Аграновича, а в 2011 году родила от него сына Ивана.
Ранее Агранович показал свою жену без макияжа.