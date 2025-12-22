Виктория Толстоганова опубликовала редкое фото с тремя детьми

Старших детей актриса родила от звезды «Не родись красивой» Андрея Кузичева, исполнившего в сериале роль жениха Екатерины Пушкаревой Михаила Борщева. Знаменитость в 2019 году призналась, что пять лет не могла забеременеть. По словам Толстогановой, за это время она пережила многое, но не думала отступать от цели. Артистка мечтала испытать счастье материнства и в 2005 году родила дочь. Актриса считает Варвару наградой за свое «природное упрямство».