Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зои Кравиц спровоцировала слухи о помолвке с Гарри Стайлсом

Актрису Зои Кравиц заподозрили в помолвке со Стайлсом из-за кольца
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Зои Кравиц спровоцировала слухи о помолвке с возлюбленным, певцом Гарри Стайлсом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Папарацци засняли знаменитость во время прогулки с Гарри Стайлсом в Риме. Журналисты обратили внимание на массивное золотое кольцо на безымянном пальце актрисы и предложили, что певец сделал ей предложение руки и сердца. При этом похожее украшение артистка продемонстрировала в ноябре. Издание Daily Mail обратилось за комментариями к представителям знаменитостей, но пока не получило ответа.

В сентябре папарацци подловили звезд на прогулке в Италии. Влюбленные держались за руки и общались.  