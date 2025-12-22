Зои Кравиц спровоцировала слухи о помолвке с Гарри Стайлсом

Папарацци засняли знаменитость во время прогулки с Гарри Стайлсом в Риме. Журналисты обратили внимание на массивное золотое кольцо на безымянном пальце актрисы и предложили, что певец сделал ей предложение руки и сердца. При этом похожее украшение артистка продемонстрировала в ноябре. Издание Daily Mail обратилось за комментариями к представителям знаменитостей, но пока не получило ответа.