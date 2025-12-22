Ричмонд
Звезда «Зачарованных» снялась без макияжа и фильтров в день своего 53-летия

Актриса Алисса Милано показала себя без макияжа и фильтров

Звезда «Зачарованных» снялась без макияжа и фильтров в день своего рождения. Актриса Алисса Милано позировала в пижаме, лежа в кровати, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Алисса Милано / фото: соцсети
Алисса Милано / фото: соцсети

«Мое ежегодное селфи на день рождения. Без фильтров. Без макияжа. Только брови, сделанные методом микроблейдинга, и остатки ботокса и филлеров после последней процедуры. Да, мне 53», — отметила артистка.

Знаменитость подчеркивала, что давно приняла себя и не использует фотошоп, чтобы «обмануть реальность». Милано не стесняется своего возраста и спокойно относится к любым изменениям во внешности.

С 2009 года Милано замужем за спортивным агентом Дэвидом Баглиари. У пары двое детей: их сыну Майло 14 лет, а дочери Элизабелле 11 лет.

Звезда признавалась, что забеременела в 2009 году, но не смогла выносить ребенка. Актриса перенесла выкидыш и тяжело это переживала. По словам знаменитости, супругу тоже было нелегко, но он быстрее пришел в себя и окружил ее поддержкой, заботой и вниманием, что помогло справиться с сильным стрессом.