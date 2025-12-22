Ричмонд
Звезда «Универа» Наталья Рудова выложила фото в белье

Актриса Наталья Рудова показала фигуру в бюстгальтере

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова показала фигуру в белье. Актриса опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наталья Рудова / фото: соцсети
Наталья Рудова / фото: соцсети

42-летняя знаменитость стояла перед зеркалом в белом топе-бюстгальтере, который дополнила голубыми джинсами, золотыми серьгами и браслетом. Актриса предстала в кадре с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

На прошлой неделе звезда снялась во время отдыха в Дубае. Актриса опубликовала в личном блоге видео, где пританцовывала на пляже. Артистка позировала перед камерой в черном бикини, солнцезащитных очках и кепке. Звезда сериала «Универ» сидела на пляже с распущенными волосами и без косметики.