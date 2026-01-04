Ричмонд
Где снимали сериал «Хрустальный»: ключевые локации 1-го сезона

Остросюжетный психологический триллер «Хрустальный» — это история о герое, который не просто расследует преступления, но и сталкивается со своими страхами. У сериале интересный сюжет, и во многом он стал таким благодаря гнетущей атмосфере. Рассказываем, где снимали первый сезон «Хрустального»
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Хрустальный
Кадр из сериала «Хрустальный»

«Хрустальный» — остросюжетный психологический триллер с Антоном Васильевым в главной роли, снятый Душаном Глигоровым по сценарию Олега Маловичко. В центре сюжета — один из лучших «охотников на маньяков» Москвы Сергей Смирнов, которого приглашают вернуться в родной город Хрустальный для расследования серии похищений и убийств мальчиков. Много лет назад Смирнов сбежал в столицу, пытаясь забыть травмирующие воспоминания детства, но теперь ему предстоит заново пережить страшные события прошлого. Чтобы найти преступника, герою придется столкнуться со своими страхами и взглянуть им в лицо, ведь только так возможно раскрыть преступление.

Города в Ростовской области, где снимали сериал «Хрустальный»

Город Хрустальный — вымышленный, для съемок создатели выбрали реальные локации в Ростовской области. При этом режиссер сознательно отказался от съемок в Москве и Подмосковье — эти локации показались ему слишком «прилизанными».  Для сериала о жестокой преступности, сложных характерах и тяжелой судьбе провинциального следователя требовался другой пейзаж — потёртый, настоящий, не глянцевый. Так в кадре оказались города Ростовской области.

Новошахтинск

Кадр из сериала Хрустальный
Кадр из сериала «Хрустальный»

В Новошахтинске для съемок сериала «Хрустальный» в одной из музыкальных школ обустроили гостиницу «Горняк». Именно здесь создавалась атмосфера провинциального отеля, ключевого для событий первого сезона. 

Гуково

Кадр из сериала Хрустальный
Кадр из сериала «Хрустальный»

В Гуково для сериала «Хрустальный» снимались сцены на угольных шахтах. Эти локации позволили передать мрачную и индустриальную атмосферу вымышленного города Хрустального, усиливая ощущение напряжения и опасности, которое проходит через весь сюжет.

Шахты

Кадр из сериала Хрустальный
Кадр из сериала «Хрустальный»

В городе Шахты в кадр попали школы, рынок и городские остановки. Отдельно стоит сказать о памятнике Ткачихе — он стал визуальным символом индустриальной атмосферы города и помог подчеркнуть характер вымышленного Хрустального.

Кто снимался в сериале «Хрустальный»

Антон Васильев, Алексей Маклаков и Николай Шрайбер в сериале Хрустальный
Антон Васильев, Алексей Маклаков и Николай Шрайбер в сериале «Хрустальный»

В сериале «Хрустальный» главную роль — следователя Сергея Смирнова, охотника на серийных убийц, исполнил Антон Васильев. Его экранным братом и одновременно начальником УВД города Хрустального Геннадием Пронченко стал Николай Шрайбер. Супругу Гены Алену сыграла Екатерина Олькина, бывшую девушку Смирнова — Дарья Екамасова, а подругу детства главного героя — Карина Разумовская. Дмитрий Куличков воплотил на экране криминального бизнесмена и местного авторитета Семена Борисенко по прозвищу «Барс». Константин Тополага предстал в образе губернатора Ростовской области.