«Хрустальный» — остросюжетный психологический триллер с Антоном Васильевым в главной роли, снятый Душаном Глигоровым по сценарию Олега Маловичко. В центре сюжета — один из лучших «охотников на маньяков» Москвы Сергей Смирнов, которого приглашают вернуться в родной город Хрустальный для расследования серии похищений и убийств мальчиков. Много лет назад Смирнов сбежал в столицу, пытаясь забыть травмирующие воспоминания детства, но теперь ему предстоит заново пережить страшные события прошлого. Чтобы найти преступника, герою придется столкнуться со своими страхами и взглянуть им в лицо, ведь только так возможно раскрыть преступление.
Города в Ростовской области, где снимали сериал «Хрустальный»
Город Хрустальный — вымышленный, для съемок создатели выбрали реальные локации в Ростовской области. При этом режиссер сознательно отказался от съемок в Москве и Подмосковье — эти локации показались ему слишком «прилизанными». Для сериала о жестокой преступности, сложных характерах и тяжелой судьбе провинциального следователя требовался другой пейзаж — потёртый, настоящий, не глянцевый. Так в кадре оказались города Ростовской области.
Новошахтинск
В Новошахтинске для съемок сериала «Хрустальный» в одной из музыкальных школ обустроили гостиницу «Горняк». Именно здесь создавалась атмосфера провинциального отеля, ключевого для событий первого сезона.
Гуково
В Гуково для сериала «Хрустальный» снимались сцены на угольных шахтах. Эти локации позволили передать мрачную и индустриальную атмосферу вымышленного города Хрустального, усиливая ощущение напряжения и опасности, которое проходит через весь сюжет.
Шахты
В городе Шахты в кадр попали школы, рынок и городские остановки. Отдельно стоит сказать о памятнике Ткачихе — он стал визуальным символом индустриальной атмосферы города и помог подчеркнуть характер вымышленного Хрустального.
Кто снимался в сериале «Хрустальный»
В сериале «Хрустальный» главную роль — следователя Сергея Смирнова, охотника на серийных убийц, исполнил Антон Васильев. Его экранным братом и одновременно начальником УВД города Хрустального Геннадием Пронченко стал Николай Шрайбер. Супругу Гены Алену сыграла Екатерина Олькина, бывшую девушку Смирнова — Дарья Екамасова, а подругу детства главного героя — Карина Разумовская. Дмитрий Куличков воплотил на экране криминального бизнесмена и местного авторитета Семена Борисенко по прозвищу «Барс». Константин Тополага предстал в образе губернатора Ростовской области.