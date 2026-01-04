«Хрустальный» — остросюжетный психологический триллер с Антоном Васильевым в главной роли, снятый Душаном Глигоровым по сценарию Олега Маловичко. В центре сюжета — один из лучших «охотников на маньяков» Москвы Сергей Смирнов, которого приглашают вернуться в родной город Хрустальный для расследования серии похищений и убийств мальчиков. Много лет назад Смирнов сбежал в столицу, пытаясь забыть травмирующие воспоминания детства, но теперь ему предстоит заново пережить страшные события прошлого. Чтобы найти преступника, герою придется столкнуться со своими страхами и взглянуть им в лицо, ведь только так возможно раскрыть преступление.