Вскоре Пожарский узнает, что его жена Настя на самом деле является секретным андроидом. Ее появление — часть научного эксперимента по созданию партии роботов-матерей, о котором герой ничего не подозревал. Это открытие ставит под сомнение не только личную жизнь Андрея, но и саму границу между человеком и искусственным интеллектом.