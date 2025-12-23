В статье рассказываем все, что уже известно о третьем сезоне сериала «Проект "Анна Николаевна"». Вы узнаете точную дату выхода новых серий, где проходили съемки продолжения, кто из актеров вернется к своим ролям и какие новые лица появятся в проекте. Также разберем, каким будет сюжет третьего сезона, и поделимся интересными фактами о сериале.
Известно ли, когда выйдет 3-й сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"»
Премьера третьего сезона сериала «Проект "Анна Николаевна"» состоится 3 января 2026 года. Дата выхода была официально подтверждена создателями проекта.
Над новым сезоном работает команда, хорошо знакомая зрителям по предыдущим главам истории. Режиссером вновь выступил Сергей Дьячковский. Сценарий написали Дмитрий Лемешев и авторская группа, принимавшая участие в создании первых двух сезонов.
За визуальную часть сериала отвечают оператор-постановщик Кирилл Голубев и художник-постановщик Василий Распопов, а креативным продюсером проекта стал Андрей Федяй. Продюсированием третьего сезона занимаются Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова и Ольга Филипук.
Кто сыграет в 3-м сезоне сериала «Проект "Анна Николаевна"»
Ключевую роль в третьем сезоне вновь исполнит Зоя Бербер. Актриса вернется к образу полицейского андроида Анны Николаевны, несмотря на то что во втором сезоне история ее героини завершилась трагически.
Также в актерский состав третьего сезона вошли Антон Филипенко, Маруся Климова, Федор Лавров, Никита Тарасов, Александр Ильин и Кузьма Сапрыкин.
О чем будет 3-й сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"»
В третьем сезоне сериала Андрей Пожарский вместе с коллегами возвращается в родной город N. Теперь он занимает пост начальника полиции, а Ляпин и Мокрый работают у него в подчинении. На первый взгляд жизнь начинает налаживаться, однако спокойствие оказывается недолгим.
Вскоре Пожарский узнает, что его жена Настя на самом деле является секретным андроидом. Ее появление — часть научного эксперимента по созданию партии роботов-матерей, о котором герой ничего не подозревал. Это открытие ставит под сомнение не только личную жизнь Андрея, но и саму границу между человеком и искусственным интеллектом.
Параллельно в городе происходит чрезвычайное происшествие: неизвестная пожилая женщина вырывает банкомат из стены и скрывается вместе с ним. Становится ясно, что в городе действует еще один абсолютно неподконтрольный андроид. Остановить его может только другой искусственный интеллект — в обличии девушки, что напрямую связывает происходящее с возвращением Анны Николаевны и развитием основного конфликта сезона.
Где снимали 3-й сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"»
Съемки третьего сезона сериала «Проект "Анна Николаевна"» проходили сразу в нескольких регионах России. Основными площадками стали Москва, а также Калужская и Тверская области.
В июне 2025 года стало известно, что часть эпизодов снимали в Зеленограде. Для работы над сериалом там использовали несколько локаций. Конкретные объекты традиционно не раскрывались, однако создатели отмечали, что выбор мест был продиктован как визуальными задачами, так и удобством для съемочной группы.
Интересные факты о сериале «Проект "Анна Николаевна"»
Сериал запомнился зрителям не только сюжетом и персонажами, но и деталями, оставшимися за кадром.
Роль андроида-полицейского исполнила Зоя Бербер. Перед началом съемок актриса прошла специальную подготовку у каскадеров, поскольку по сюжету ее героиня уверенно владеет приемами рукопашного боя и участвует в экшен-сценах.
Манера речи Анны Николаевны напоминает голосового помощника. Чтобы добиться нужной интонации, Зоя Бербер тренировалась, мысленно повторяя объявления в аэропортах и копируя их нейтральную, машинную подачу.
Федор Лавров, сыгравший полицейского Славу, называл одним из самых сложных эпизодов сцену расстрела Анны Николаевны. В постановке трюка участвовала практически вся съемочная команда — от операторов и оружейников до каскадеров и пиротехников.
В начале работы над сериалом Антон Филипенко и Зоя Бербер не сразу нашли общий язык. По словам актеров, у них схожие характеры и прямолинейный подход к работе, однако со временем это переросло в крепкую дружбу.
Павел Деревянко появился в первом и втором сезонах сериала в роли самого себя — актера, оказавшегося в СИЗО после пьяного дебоша. Этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых камео проекта.