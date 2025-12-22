«Анна Николаевна Королькевич» — андроид, идеальный полицейский. По крайней мере, такой, по сюжету, была задумка ученых при разработке этого робота. Под видом дочери замминистра робот Анна Николаевна направляется в провинциальный российский город, где приступает к службе в местном отделе полиции. С первых дней Анна Николаевна демонстрирует невероятную силу, скорость и ловкость, что не может не удивлять коллег. Она ловит пули на лету, умеет залезать на крыши по отвесным стенам и раскрывает сложные преступления. Окружающие восхищаются и не доверяют.