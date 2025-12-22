Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Создатели «Ландышей» планируют третий сезон

Продюсер и сценарист сериала Юрий Сапронов отметил, что он и его команда стремятся работать еще «лучше, круче»

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Создатели сериала «Ландыши», второй сезон которого представят 1 января, обсуждают продолжение картины, сообщил продюсер и сценарист Юрий Сапронов на пресс-конференции в Донецке ДНР.

«Вот это желание дальше еще сделать лучше, круче и так далее, мне кажется, дает определенную уверенность и основания думать и быть уверенным в том, что все должно быть хорошо, зритель не перестанет нас любить. Мы уже сейчас третий сезон обсуждаем», — сказал Сапронов, отвечая на вопрос ТАСС.

Кадр из сериала Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (2 сезон)
Кадр из сериала Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (2 сезон)

Он добавил, что работа над вторым сезоном «была командной и мощной», ведь стояла задача полностью завершить его за год.

«Наше кино — это про людей кино, — сказала Ника Здорик, сыгравшая одну из главных ролей. — Я так радуюсь, что “Ландыши” нашли отклик [у зрителя]. Такая, казалось бы, простая история, там нет каких-то суперспецэффектов, там нет какой-то лакшери (роскошной — прим. ТАСС) съемки. Это простая история про простых людей и про простые человеческие чувства».

Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (2 сезон)
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (2 сезон)

По словам актрисы, сериал вызвал отклик и у военнослужащих, которые смотрят его на фронте во время отдыха от боевой работы. «Я очень сильно повзрослела за этот год, и жизнь моя очень сильно поменялась. Приехав сюда, я выполняю какую-то свою миссию», — отметила она.

Предпремьерный показ прошел 21 декабря в донецком кинотеатре «Звездочка» в ДНР. Премьера нового сезона состоится в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2026 года. К своим ролям в продолжении вернутся Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Екатерина Эссен. Также к проекту присоединятся Дмитрий Блохин, рэпер ST (Александр Степанов) и другие. Первый сезон сериала «Ландыши» вышел 1 января 2025 года, став одним из самых популярных сериалов в России — его посмотрели более 100 млн раз.