Создатели «Ландышей» планируют третий сезон

«Вот это желание дальше еще сделать лучше, круче и так далее, мне кажется, дает определенную уверенность и основания думать и быть уверенным в том, что все должно быть хорошо, зритель не перестанет нас любить. Мы уже сейчас третий сезон обсуждаем», — сказал Сапронов, отвечая на вопрос ТАСС.