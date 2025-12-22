Умер сыгравший в «Прослушке» актер Джеймс Рэнсон

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Американский актер Джеймс Финли Рэнсон III, известный по роли Зигги Соботки в телесериале «Прослушка», умер в возрасте 46 лет в США. Об этом сообщил портал TMZ.
По его информации, в пятницу, 19 декабря, полиция Лос-Анджелеса приехала на вызов в дом, сотрудники правоохранительных органов составили протокол о смерти человека, не выявив признаков насильственных действий. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, смерть Рэнсона наступила 19 декабря.
Джеймс Рэнсон наиболее известен благодаря роли Зигги Соботки в сериале «Прослушка» (The Wire, 2002−2008), также он исполнил роль Эдди Каспбрака в фильме «Оно 2» (It Chapter Two, 2019) и принял участие в других проектах.