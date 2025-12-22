Ричмонд
Жители ДНР первыми увидели первую серию нового сезона сериала «Ландыши»

В числе зрителей также были Денис Пушилин с дочерью
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (2 сезон)
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (2 сезон)

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Предпремьерный показ первой серии второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна» прошел в Донецке ДНР. В числе зрителей были глава ДНР Денис Пушилин с дочерью, передает корреспондент ТАСС.

Картину в донецком кинотеатре «Звездочка» представили продюсер и сценарист Юрий Сапронов, актеры Иван Алексеев, Ника Здорик и Владимир Тяптушкин. Здорик является исполнительницей одной из главных ролей — Кати Орловой.

«Я отдаю себе отчет, что вторые сезоны гораздо сложнее первых: действительно, завышенные ожидания, все ждут чуда. Но я могу сказать, что в данном случае, конечно, мне повезло, нам всем повезло — у нас крутая команда, все ребята большие-большие молодцы, все как-то сдружились очень сильно еще на первом сезоне. И этот невероятный успех, который на нас нахлынул, он не разъединил, а наоборот сплотил», — сказал Сапронов, отвечая на вопрос ТАСС.

Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна.» (2 сезон)
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна.» (2 сезон)

Здорик отметила, что как только увидела список городов промо-тура, сразу решила поехать на встречу со зрителями в Донецк, где еще ни разу не была. «Замечательный город, и я очень рада, что мы приехали именно сюда премьерить — в первый раз показывать наш долгожданный второй сезон. Я знаю, как сильно нас ждут люди, точнее выхода второго сезона. Мы на самом деле, дорогие друзья, снимаем для вас и про вас», — отметила она перед показом фильма.

Мероприятие собрало полный зал, в числе зрителей был Пушилин со своей дочерью. «Он про честность, про какую-то искренность, про любовь, ну и про неотъемлемую часть нашей жизни — это и про СВО, и про наших героев», — сказал руководитель региона о сериале.

Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна.» (2 сезон)
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна.» (2 сезон)

Премьера нового сезона состоится в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2026 года. К своим ролям в продолжении вернутся Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Екатерина Эссен. Также к проекту присоединятся Дмитрий Блохин, рэпер ST (Александр Степанов) и др. Первый сезон сериала «Ландыши» вышел 1 января 2025 года, став одним из самых популярных сериалов в России — его посмотрели более 100 млн раз.