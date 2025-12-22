Жители ДНР первыми увидели первую серию нового сезона сериала «Ландыши»

Здорик отметила, что как только увидела список городов промо-тура, сразу решила поехать на встречу со зрителями в Донецк, где еще ни разу не была. «Замечательный город, и я очень рада, что мы приехали именно сюда премьерить — в первый раз показывать наш долгожданный второй сезон. Я знаю, как сильно нас ждут люди, точнее выхода второго сезона. Мы на самом деле, дорогие друзья, снимаем для вас и про вас», — отметила она перед показом фильма.