Яна Есипович получила награду за лучшую актерскую роль на фестивале короткого метра

«Нам постоянно говорят, что профессия актера — зависимая, режиссер выбирает тех, кого уже давно снимали, или тех, кто постоянно на экране, в кино одни и те же, а сейчас еще и нейросети вытесняют. Если вы действительно талантливы, никто не сможет вас в этом переубедить. Если у вас нет роли — ее нужно создать, если у вас нет текста — его нужно написать, И, актеры, поверьте мне — ваш успех зависит от вас. Награда присуждается Яне Есипович.», — отметил со сцены Зайцев.