Фильм «Елки 12» возглавил российский кинопрокат

Третью строчку рейтинга занял фильм «Волчок», собравший 46,1 млн рублей за минувшие выходные. В фильме говорится о 13-летнем дворянине и сироте Ване Огареве. Он бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Роли исполнили Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев и другие.