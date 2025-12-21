«Аватар: Огонь и пепел» собрал 100 млн долларов за первые три дня

В минувшую пятницу на экраны вышел долгожданный фантастический блокбастер «Аватар: Пламя и пепел». Уже в первый день проката картина собрала внушительные 57,3 миллиона долларов, а за первые три дня мировые сборы достигли 100,4 миллиона долларов.
По данным издания Deadline, в предстоящие выходные фильм имеет все шансы увеличить свои доходы на международной арене, заработав от 240 до 260 миллионов долларов. В результате общие мировые сборы могут достичь от 330 до 350 миллионов долларов, что станет значительным успехом для проекта.
«Аватар: Пламя и пепел» вышел в большинстве стран, однако в Гонконге премьера состоится лишь 8 января. Наибольшие сборы за первый день были зафиксированы в Китае, где фильм заработал 17,2 миллиона долларов. Франция и Германия также показали хорошие результаты — 8,7 миллиона и 8,3 миллиона долларов соответственно. В США же фильм собрал 36,5 миллиона долларов в день своей премьеры.