Режиссер из Индии хочет снять кино про историю любви с прямой линии с Путиным

«Это удивительная, уникальная история любви. Это реальная история. Я слышал множество красивых признаний и предложений, но эта история — нечто совершенно особенное. Во время пресс-конференции, когда все внимание приковано к повестке и вопросам политики, человек делает предложение руки и сердца в присутствии президента такой страны, как Россия. И она отвечает “да”. Это потрясающе и очень трогательно», — сказал режиссер.