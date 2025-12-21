Режиссер из Индии хочет снять кино про историю любви с прямой линии с Путиным

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Индийский кинорежиссер Анируддха Рой Чоудхури заявил, что хотел бы снять художественный фильм по мотивам истории любви уральского журналиста, который сделал предложение своей девушке во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом режиссер заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Это удивительная, уникальная история любви. Это реальная история. Я слышал множество красивых признаний и предложений, но эта история — нечто совершенно особенное. Во время пресс-конференции, когда все внимание приковано к повестке и вопросам политики, человек делает предложение руки и сердца в присутствии президента такой страны, как Россия. И она отвечает “да”. Это потрясающе и очень трогательно», — сказал режиссер.
По его словам, эта история обладает кинематографическим потенциалом благодаря сочетанию личной драмы и общественного контекста.
«Здесь есть и социально-экономический, и социально-политический фон, и при этом — красивая, искренняя любовь. Даже президент в каком-то смысле помог тому, чтобы любовь расцвела. Он был приглашен на свадьбу. Это невероятно. Давайте сделаем фильм», — отметил Чоудхури.
Режиссер добавил, что видит проект как международную историю.
«Женщина в Индии, мужчина в России, журналист. Он следит за ее работой, за ее жизнью — и находит единственный возможный момент, чтобы признаться. Сегодня миру как никогда нужна любовь», — подчеркнул режиссер.
Во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов предложил своей девушке выйти за него замуж.
«Я знаю, что моя девушка смотрит сейчас прямую линию. Олечка, выходи за меня замуж», — сказал он. Журналист также пригласил президента РФ Владимира Путина на свадьбу. Ольга ответила согласием на предложение.
Анируддха Рой Чоудхури — индийский режиссер, известный в болливудском и бенгальском кино. Его фильмы получили признание аудитории и критиков как в Индии, так и за ее пределами. Одна из его последних работ — фильм Pink 2016 года, в котором одну из ведущих ролей сыграл индийский актер Амитабх Баччан. Чоудхури за свои фильмы получил несколько национальных наград Индии. Он также снял более 400 рекламных роликов.