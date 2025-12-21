44-летняя «ангел» Victoria's Secret снялась в топе и мини-юбке

Ричмонд
Модель Алессандра Амбросио показала фигуру в топе и мини-юбке
«Ангел» Victoria's Secret и модель Алессандра Амбросио продемонстрировала фигуру в топе и мини-юбке. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

Алессандра Амбросио предстала перед камерой в красном топе, который дополнила трикотажной мини-юбкой в тон и укороченной шубой. Модель добавила к образу белую шапку, очки и высокие кожаные сапоги на каблуках. Манекенщица позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах в заснеженном лесу.

Накануне 44-летняя Алессандра Амбросио снялась в кожаном мини-платье с глубоким декольте и белой шубе. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.

До этого Алессандра Амбросио посетила закрытие международного кинофестиваля The Red Sea. «Ангел» Victoria's Secret позировала в золотом платье с глубоким декольте и меховой накидке с кристаллами от бренда Zuhair Murad. Ей уложили волосы в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.