Муж советской Мальвины оценил выход нового фильма «Буратино»

Вдвоец актрисы Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино», сообщил, что ждет выхода нового фильма
Татьяна Проценко в фильме «Приключений Буратино»
Второй муж умершей актрисы Татьяны Проценко, сыгравшей роль Мальвины в советском фильме «Приключения Буратино», Алексей Войтюк ждет выхода нового фильма «Буратино». Об этом он сообщил aif.ru.

Напомним, советский фильм о Буратино вышел в 1975 году. Двухсерийный музыкальный телевизионный фильм по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» был создан на киностудии «Беларусьфильм».

Роль Буратино в нем исполнил Дмитрий Иосифов. Сыгравшей Мальвину Татьяне Проценко во время съемок фильма было 7 лет.

Кадр из фильма «Буратино»
1 января 2026 года выйдет современная экранизация сказки. Роль Буратино исполнила 15-летняя Виталия Корниенко, а Мальвину сыграла 26-летняя Анастасия Талызина.

«Я с нетерпением жду выхода нового фильма “Буратино”. Конечно, зрители старшего поколения невольно будут сравнивать новую постановку с телевизионным фильмом 1975 года, это неизбежно. Но точно так же в 75-м году картину Нечаева сравнивали с фильмом Птушко 1939 года, и изрядно критиковали. Время идет, меняется зритель, меняется актерская игра, изменился сам киноязык. Появились такие технические возможности, о которых режиссеры прошлого могли только мечтать», — отметил Войтюк.

Актер подчеркнул, что ему будет интересно взглянуть на то, как преобразилась всеми любимая сказка Толстого.

Супруга Войтюка Татьяна Проценко умерла 19 мая 2021 года в возрасте 53 лет после нескольких лет борьбы с раком.