Муж советской Мальвины оценил выход нового фильма «Буратино»

«Я с нетерпением жду выхода нового фильма “Буратино”. Конечно, зрители старшего поколения невольно будут сравнивать новую постановку с телевизионным фильмом 1975 года, это неизбежно. Но точно так же в 75-м году картину Нечаева сравнивали с фильмом Птушко 1939 года, и изрядно критиковали. Время идет, меняется зритель, меняется актерская игра, изменился сам киноязык. Появились такие технические возможности, о которых режиссеры прошлого могли только мечтать», — отметил Войтюк.