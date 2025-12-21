Жизель Бюндхен вышла замуж за инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте

Жизель Бюндхен вышла замуж за своего возлюбленного Хоакима Валенте. Бразильская модель и инструктор по джиу-джитсу связали себя узами брака на церемонии в Серфсайде (Флорида) 3 декабря, согласно свидетельству, оказавшемуся в распоряжении издания PEOPLE. Свадьба прошла скромно.
Напомним, у Жизель и Хоакима в начале 2025 года родился сын. Источник, близкий к Бюндхен, подтвердил ее беременность 28 октября 2024 года, отметив, что пара рада новой главе в своей жизни.
«Они с нетерпением ждут возможности создать спокойную и любящую атмосферу для всей семьи», — добавил инсайдер.
Бюндхен начала встречаться с инструктором по джиу-джитсу в июне 2023 года. Пара была впервые замечена вместе в ноябре 2022 года, когда они с двумя детьми Жизель посетили провинцию Пунтаренас на побережье Коста-Рики.
Изначально модель отрицала романтические отношения со своим тренером, но позже между ними всё же возникла любовная связь. В феврале 2024 года источник подтвердил PEOPLE, что у Бюндхен и Валенте роман: «Сначала они были просто хорошими друзьями. Она очень скрытна в этом вопросе и хотела, чтобы всё оставалось в тайне, пока они будут узнавать друг друга».