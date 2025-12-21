Актера Николая Денисова из «Улиц разбитых фонарей» похоронят рядом с женой

Заслуженный артист России Николай Денисов умер в ночь на 20 декабря на 81 году жизни. О том, где его похоронят, aif.ru рассказал режиссер Павел Тихомиров.
«Пока еще точно неизвестно, но я думаю, что он будет все-таки похоронен на Донском кладбище, где у него папа похоронен и супруга Елена», — поделился он.
Тихомиров отметил, что смерть Денисова, отметившего в октябре 80-летний юбилей, стала неожиданной, он не жаловался на здоровье и планировал новые проекты. По словам режиссера, они много лет дружили и работали вместе.
«Мы познакомились и начали дружить с Николаем Денисовым и его супругой, актрисой Еленой Рубиной много лет назад. Когда он стал жить в Москве, мы начали вместе работать. Мне был необходим исполнитель роли Ивана Васильевича в театральном романе Булгакова. Я позвонил ему и спросил: “Коль, готов?” Он ответил, что готов. Так он присоединился к нашей труппе. С его уходом мы осиротели. Слов нет, да и они бессмысленны», — добавил он.
Актер, поэт-песенник и драматург Николай Денисов запомнился широкому зрителю по ролям в проектах «Рок-н-ролл под Кремлем», «Деньги», «Без правил», «Улицы разбитых фонарей», «Глухарь» и «Убойная сила». Также он известен как автор хитов Валерия Леонтьева и создатель мюзиклов «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик», «Джельсомино», «Шерлок Холмс и королева Богемии», «Я — Эдмон Дантес».