СМИ: хозяин вечеринки запретил вызывать полицию из-за ссоры Роба Райнера с сыном

Американский комик и телеведущий Конан О’Брайен помешал гостям своей рождественской вечеринки вызвать полицию во время ссоры между голливудским кинематографистом Робом Райнером и его сыном Ником, произошедшей за несколько часов до убийства режиссера. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев.