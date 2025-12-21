TMZ: сын убитого режиссера Роба Райнера страдал шизофренией

Напомним, 14 декабря 78-летний Роб Райнер и его супруга Мишель были найдены убитыми в своём доме в районе Брентвуд (Лос-Анджелес). Позже недалеко от кампуса Университета Южной Калифорнии по подозрению в совершении преступления был задержан их 32-летний сын Ник.