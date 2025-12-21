Ричмонд
Тимоти Шаламе выпустил ремикс с рэпером EsDeeKid

Звезды вместе снялись в клипе
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Тимоти Шаламе, на фоне слухов о том, что он может быть британским рэпером по имени EsDeeKid, решил записать совместный трек с загадочным исполнителем. Этот ход, по задумке, должен был окончательно развеять сомнения публики и доказать, что это действительно два разных человека.

Новый сингл под названием «4 Raws Remix» вызвал бурю обсуждений среди поклонников и музыкальных критиков. В композиции Тимоти Шаламе не только продемонстрировал свои музыкальные способности, но и сделал несколько интересных отсылок к своей жизни и карьере.

Также в песне прозвучали намеки на отношения с Кайли Дженнер.

«Это Тимоти Шаламе, отдыхаю, пытаюсь сколотить 100 миллионов. У девчонки миллиард. Черт возьми, какое прекрасное чувство», — поется в новом треке.