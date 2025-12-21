Ричмонд
Том Круз преобразился для роли в черной комедии «Диггер»

В Сети появились первые кадры фильма

Том Круз снялся в новой черной комедии под названием «Диггер», где воплотил на экране главного персонажа — Диггера Роквелла. Первые кадры фильма уже вызвали бурные обсуждения среди зрителей, которые высоко оценили харизматичную игру Круза.

Поклонники полагают, что работа Тома Круза в «Диггере» может стать серьезным аргументом при рассмотрении кандидатуры на престижную премию «Оскар».

«Нет границ талантам Тома Круза», «Будет “Оскар”!», «Не могу дождаться!» — обсудили фанаты.

Сюжет фильма вращается вокруг Диггера Роквелла — человека, который считает себя настоящим героем. Он решает отправиться на безумную миссию по спасению человечества от различных угроз, которые, по его мнению, подстерегают нас на каждом шагу. Однако, как это часто бывает в черных комедиях, его благие намерения оборачиваются абсурдными и непредсказуемыми последствиями. Каждый шаг Диггера становится всё более комичным и парадоксальным.