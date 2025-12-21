Том Круз преобразился для роли в черной комедии «Диггер»

Сюжет фильма вращается вокруг Диггера Роквелла — человека, который считает себя настоящим героем. Он решает отправиться на безумную миссию по спасению человечества от различных угроз, которые, по его мнению, подстерегают нас на каждом шагу. Однако, как это часто бывает в черных комедиях, его благие намерения оборачиваются абсурдными и непредсказуемыми последствиями. Каждый шаг Диггера становится всё более комичным и парадоксальным.