Анджелина Джоли возмущена решением суда в пользу Брэда Питта

Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжают свою затяжную юридическую борьбу за французское поместье, Шато Мираваль. Актер утверждает, что его бывшая супруга нарушила соглашение, незаконно продав свою долю. По его мнению, они договаривались о том, что ни один из совладельцев не сможет продать свою часть без предварительного согласия другого.