Анджелина Джоли возмущена решением суда в пользу Брэда Питта

Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжают свою затяжную юридическую борьбу за французское поместье, Шато Мираваль. Актер утверждает, что его бывшая супруга нарушила соглашение, незаконно продав свою долю. По его мнению, они договаривались о том, что ни один из совладельцев не сможет продать свою часть без предварительного согласия другого.
Недавно судья вынес решение, которое стало поворотным моментом в деле, присудив Питту крупную юридическую победу над Джоли. Суд обязал актрису предоставить электронные письма, касающиеся продажи ее доли в поместье.
«Юридическая логика Джоли не выдерживает никакой критики в отношении того, почему она отказывается передавать переписку. Электронные письма докажут, что Анджелина с самого начала была неискренней в вопросе продажи своей доли в бизнесе. Она злоупотребляет своим положением, скрывая важные документы, которые лежат в основе дела», — сказал представителя актера.
Анджелина Джоли, в свою очередь, настаивает на том, что она имеет право на защиту своих документов и информации, ссылаясь на соглашения о неразглашении. Она считает, что решение суда нарушает её права и намерена подать апелляцию.
«Мы разочарованы тем, как суд истолковал калифорнийский закон о привилегиях. Решение суда нарушает этот закон, ущемляет фундаментальное право моей клиентки на справедливое судебное разбирательство и является очередным проявлением многолетних попыток мистера Питта запугать ее и контролировать. Мы будем подавать апелляцию», — заявил адвокат актрисы.