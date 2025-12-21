Ричмонд
Александр Петров о совместных родах: «Космические ощущения»

Актер Петров заявил, что получил космические ощущения на совместных родах

Актер Александр Петров в эфире «Шоу Воли» впервые рассказал о совместных родах с супругой Викторией Петровой. Слова артиста приводит издание Super.

Александр Петров заявил, что спустя восемь месяцев он решил поддержать супругу в родильной палате и принять участие в появлении первенца. Актер рассказал, что он перерезал пуповину ребенку. По его словам, произошедшее нельзя сравнить ни с одной актерской победой или премьерой.

«Это были космические ощущения. Я всем мужчинам советую пережить это», — заявил артист.

Петров добавил, что понимает, что не каждый мужчина будет готов к совместным родам. Однако он заявил, что этот опыт меняет жизненные ценности.