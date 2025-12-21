Александр Петров о совместных родах: «Космические ощущения»

Александр Петров заявил, что спустя восемь месяцев он решил поддержать супругу в родильной палате и принять участие в появлении первенца. Актер рассказал, что он перерезал пуповину ребенку. По его словам, произошедшее нельзя сравнить ни с одной актерской победой или премьерой.