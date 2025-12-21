Фильм «У края бездны» получил главный приз премии «Золотая свеча»

Председатель оргкомитета премии, кинорежиссер и продюсер Сергей Зайцев отметил, что «Золотая свеча» освещает путь художника «во тьме современного кинематографического пространства». «Это совсем не значит, что мы освещаем только елейные темы, но, прежде всего, воспеваем красоту человеческого духа, а не наслаждаемся пороком, от которого человеку бывает трудно избавиться», — отметил Зайцев, слова которого приводят в пресс-службе.