Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Денисов

Актер умер 19 декабря на 81-м году жизни
В возрасте 80 лет ушел из жизни заслуженный артист России, актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Николай Денисов. Соответствующая пометка появилась на сайте kino-teatr.ru.

По данным портала, актер театра и кино скончался 19 декабря 2025 года. Причины его смерти не уточняются.

Денисов работал актером в Ленинградском Театре драмы и комедии и драматическом театре «Приют Комедианта». На киноэкранах Денисов запомнился ролями в фильмах «Рок-н-ролл под Кремлем», «Деньги», «Без правил». Также он отметился работой в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Глухарь» и «Убойная сила».