Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Денисов

Денисов работал актером в Ленинградском Театре драмы и комедии и драматическом театре «Приют Комедианта». На киноэкранах Денисов запомнился ролями в фильмах «Рок-н-ролл под Кремлем», «Деньги», «Без правил». Также он отметился работой в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Глухарь» и «Убойная сила».