Райана Гослинга и Еву Мендес засняли с подросшими дочерьми на прогулке

45-летний Гослинг и 51-летняя Мендес состоят в отношениях с 2012 года — их роман завязался на съемках фильма «Место под солнцами». В 2014-м у них появился первенец. С тех пор Мендес практически забросила кинокарьеру, посвятив себя семье.