Райана Гослинга и Еву Мендес засняли с подросшими дочерьми на прогулке

Голливудских актеров Райана Гослинга и Еву Мендес заметили с дочерьми на прогулке в Калифорнии.
Пару засняли на парковке на одной из улиц Монтесито, их сопровождали подросшие дочери – 11-летняя Эсмеральда и 9-летняя Амада.
45-летний Гослинг и 51-летняя Мендес состоят в отношениях с 2012 года — их роман завязался на съемках фильма «Место под солнцами». В 2014-м у них появился первенец. С тех пор Мендес практически забросила кинокарьеру, посвятив себя семье.
Союз актеров считается одним из самых крепких в Голливуде, при этом они скрывают детей от публики.