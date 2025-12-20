Ричмонд
Райана Гослинга и Еву Мендес засняли с подросшими дочерьми на прогулке

Артисты редко показывают детей на публике
Райан Гослинг с дочерью
Райан Гослинг с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Голливудских актеров Райана Гослинга и Еву Мендес заметили с дочерьми на прогулке в Калифорнии. 

Пару засняли на парковке на одной из улиц Монтесито, их сопровождали подросшие дочери – 11-летняя Эсмеральда и 9-летняя Амада. 

Ева Мендес с дочерьми
Ева Мендес с дочерьмиИсточник: Legion-Media.ru

45-летний Гослинг и 51-летняя Мендес состоят в отношениях с 2012 года — их роман завязался на съемках фильма «Место под солнцами». В 2014-м у них появился первенец. С тех пор Мендес практически забросила кинокарьеру, посвятив себя семье.

Союз актеров считается одним из самых крепких в Голливуде, при этом они скрывают детей от публики.