Елизавета Боярская на 40-летие пошутила про больные колени и давление

Актриса отметила день рождения 20 декабря
Елизавета Боярская, фото: соцсети
Елизавета Боярская, фото: соцсети

Елизавета Боярская отметила свое 40‑летие, опубликовав в соцсетях портретный черно-белый снимок. Звезда призналась, что шутки на тему возраста уже слышала прежде — они неактуальны, так что актриса просто готова принимать поздравления.

«Шутки про высокое давление, больные колени и прочие радости мы уже пошутили лет в 36, так что можете просто переходить к поздравлениям!» — посмеялась она.

Боярская рассказала, о чем загадала: актриса пожелала, чтобы мир не знал детских домов за их ненадобностью, а пожилые люди жили в достатке. И чтобы каждый уважал выбор другого.

«Чтобы люди берегли нашу планету и бережно относились к природе. Хочу, чтобы люди были добрыми, порядочными, ответственными и внимательными друг к другу! И пусть не все желания могут исполниться, я буду верить, что могут», — написала Елизавета.