Елизавета Боярская на 40-летие пошутила про больные колени и давление

Елизавета Боярская отметила свое 40‑летие, опубликовав в соцсетях портретный черно-белый снимок. Звезда призналась, что шутки на тему возраста уже слышала прежде — они неактуальны, так что актриса просто готова принимать поздравления.
«Шутки про высокое давление, больные колени и прочие радости мы уже пошутили лет в 36, так что можете просто переходить к поздравлениям!» — посмеялась она.
Боярская рассказала, о чем загадала: актриса пожелала, чтобы мир не знал детских домов за их ненадобностью, а пожилые люди жили в достатке. И чтобы каждый уважал выбор другого.
«Чтобы люди берегли нашу планету и бережно относились к природе. Хочу, чтобы люди были добрыми, порядочными, ответственными и внимательными друг к другу! И пусть не все желания могут исполниться, я буду верить, что могут», — написала Елизавета.
