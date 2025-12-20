Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Михаил Ефремов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель

Зарегистрированное Михаилом Ефремовым ИП будет заниматься представлением в СМИ
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Актер Михаил Ефремов, вышедший из колонии в апреле 2025 года, зарегистрировал в России ИП в сфере средств массовой информации. Такие данные следуют из юридических документов.

Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Михаила Ефремова поступили в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы по Москве накануне, 19 декабря. Согласно документам, ИП Ефремова будет заниматься «представлением в средствах массовой информации». В качестве дополнительного вида деятельности указана «деятельность в области фотографии».

Ефремов уже дважды регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Произошло это в 2010 и в 2012 годах. В дальнейшем актер закрывал ИП.

Ранее сообщалось, что актер Стивен Сигал зарегистрировал ИП в России.