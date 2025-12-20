Актер Михаил Ефремов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель

Актер Михаил Ефремов, вышедший из колонии в апреле 2025 года, зарегистрировал в России ИП в сфере средств массовой информации. Такие данные следуют из юридических документов.
Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Михаила Ефремова поступили в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы по Москве накануне, 19 декабря. Согласно документам, ИП Ефремова будет заниматься «представлением в средствах массовой информации». В качестве дополнительного вида деятельности указана «деятельность в области фотографии».
Ефремов уже дважды регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Произошло это в 2010 и в 2012 годах. В дальнейшем актер закрывал ИП.
