Федор Бондарчук высказался о Паулине Андреевой впервые после развода

Режиссер Федор Бондарчук похвалил Паулину Андрееву за работу над сериалом «Псих», отвечая на вопрос Вадима Верника в интервью-шоу «Актерская студия».
«Это был период жизни невероятный. Паулина выдавала серии, сама читала мне сценарий. Там каждая буква и каждая запятая написана только одним автором. Это текст Паулины Андреевой. Мне было жутко обидно читать, что это не ее текст, что ей помогали. Это вранье полное. Представляю, как ей было обидно это читать», — вспомнил Бондарчук.
Он также добавил, что у «Психа» оказались «самые высокие рейтинги» среди всех его работ.
В марте 2025 года Андреева и Бондарчук сообщили о расставании после девяти лет совместной жизни. Официально они были женаты шесть лет. У экс-супругов есть общий четырехлетний сын Иван, которого артисты скрывают от публики.
После развода актриса взяла двойную фамилию — Андреева-Бондарчук. Соответствующая информация появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.