Федор Бондарчук высказался о Паулине Андреевой впервые после развода

«Это был период жизни невероятный. Паулина выдавала серии, сама читала мне сценарий. Там каждая буква и каждая запятая написана только одним автором. Это текст Паулины Андреевой. Мне было жутко обидно читать, что это не ее текст, что ей помогали. Это вранье полное. Представляю, как ей было обидно это читать», — вспомнил Бондарчук.