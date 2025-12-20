Ричмонд
Сильвестр Сталлоне рассказал о боли, скрытой за успехом «Рокки»

Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал о травмах детства и своих родителях
Сильвестр Сталлоне в фильме «Рокки»
Сильвестр Сталлоне признался, что триумф «Рокки», который сделал его мировой звездой, оставил у него не только чувство победы, но и глубокую внутреннюю пустоту. Актер рассказал, что в момент, когда фильм получил три «Оскара» и стал главным хитом 1976 года, рядом не оказалось самых близких людей — его родителей.

В интервью CBS Mornings Сталлоне вспоминает: вместо радости он испытал острую грусть. Он мечтал разделить успех с теми, кого любил, но они не захотели быть рядом. «Ты понимаешь, что никогда не смиришься с этим», — признался актер, назвав этот опыт одним из самых болезненных в жизни.

Размышляя о детстве, Сталлоне отметил, что отношения с родителями оставили в нем след на всю жизнь. По его словам, дети — «мягкая глина», и каждое слово или поступок взрослых может оставить глубокую вмятину. Актер признается, что до сих пор «несет это в себе», и хотел бы, чтобы прошлое сложилось иначе.

Кадр из фильма «Слай Сталлоне»
В документальном фильме Netflix 2023 года Сталлоне подробнее рассказал о своем непростом детстве. Он вспомнил обстоятельства рождения, из-за которых у него появилась фирменная асимметричная улыбка: во время родов была допущена врачебная ошибка, повредившая нервы лица.

Его брат Фрэнк в том же фильме признался, что семья жила в постоянных конфликтах, а сами дети большую часть юности провели в интернатах.

Несмотря на всемирную славу и статус легенды Голливуда, Сталлоне признается: травмы детства и отсутствие родительской поддержки в ключевые моменты до сих пор отзываются в его жизни — и стали важным уроком, который он старается не повторять в собственной семье.