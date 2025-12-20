Сильвестр Сталлоне рассказал о боли, скрытой за успехом «Рокки»

Размышляя о детстве, Сталлоне отметил, что отношения с родителями оставили в нем след на всю жизнь. По его словам, дети — «мягкая глина», и каждое слово или поступок взрослых может оставить глубокую вмятину. Актер признается, что до сих пор «несет это в себе», и хотел бы, чтобы прошлое сложилось иначе.