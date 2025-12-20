Ричмонд
Жена Юры Борисова показала редкие кадры с дочерьми на балу

10-летняя Марфа и 8-летняя Акулина Борисовы посетили бал в Москве
Жена Юры Борисова показала редкие кадры с дочерьми на балу в Доме союзов
Юра Борисов, который после успеха фильма Шона Бейкера «Анора» стал одним из самых обсуждаемых российских актеров, крайне редко делится подробностями личной жизни. Актер оберегает семью от внимания публики — у него две дочери, 10-летняя Марфа и 8-летняя Акулина.

Дочери Юры Борисова Марфа и Акулина, фото: соцсети
Накануне супруга артиста Анна Шевчук все же показала редкие кадры семейного выхода — она посетила с дочерьми бал в Большом колонном зале Дома союзов в Москве. Для события Анна выбрала элегантное алое платье, а девочки появились в нежных бальных нарядах светлых оттенков.

Кульминацией вечера стал танец Марфы и Акулины — трогательный момент Анна сняла на видео.

Дочери Юры Борисова Марфа и Акулина, фото: соцсети
История любви Юры и Анны началась еще в юности: они познакомились на вступительных экзаменах в театральный вуз, когда ему было всего 16 лет, а ей — 18. В браке супруги уже 11 лет. Старшую дочь назвали в честь прабабушки Анны, а имя младшей — Акулина — выбрали по святцам.

Ранее жена Юры Борисова поздравила актера с 33-летием совместным снимком.