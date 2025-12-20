Жена Юры Борисова показала редкие кадры с дочерьми на балу

Юра Борисов, который после успеха фильма Шона Бейкера «Анора» стал одним из самых обсуждаемых российских актеров, крайне редко делится подробностями личной жизни. Актер оберегает семью от внимания публики — у него две дочери, 10-летняя Марфа и 8-летняя Акулина.
Накануне супруга артиста Анна Шевчук все же показала редкие кадры семейного выхода — она посетила с дочерьми бал в Большом колонном зале Дома союзов в Москве. Для события Анна выбрала элегантное алое платье, а девочки появились в нежных бальных нарядах светлых оттенков.
Кульминацией вечера стал танец Марфы и Акулины — трогательный момент Анна сняла на видео.
История любви Юры и Анны началась еще в юности: они познакомились на вступительных экзаменах в театральный вуз, когда ему было всего 16 лет, а ей — 18. В браке супруги уже 11 лет. Старшую дочь назвали в честь прабабушки Анны, а имя младшей — Акулина — выбрали по святцам.
Ранее жена Юры Борисова поздравила актера с 33-летием совместным снимком.