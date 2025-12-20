Ричмонд
Дочь Алисы Фрейндлих появилась на публике с семьей впервые за долгое время

Варвара Владимирова появилась на публике с семьей
Алиса Фрейндлих
Алиса ФрейндлихИсточник: Алексей Молчановский

Дочь звезды «Служебного романа» и народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, Варвара Владимирова, впервые за долгое время появилась на публике в составе семьи. Совместный предновогодний визит в театр с дочерью и внуками стал редким и теплым семейным событием.

Снимок, опубликованный внучкой актрисы Анной Мышинской, демонстрирует преемственность нескольких поколений известной театральной династии. Алиса Фрейндлих трижды была замужем, а ее дочь родилась от брака с режиссером Игорем Владимировым.

Семья Алисы Фрейндлих, фото: соцсети
Семья Алисы Фрейндлих, фото: соцсети

Внучка актрисы Алисы Фрейндлих в 2017 году вышла замуж за актера Алексея Мышинского. Пара приняла решение о браке еще за пару лет до официальной церемонии, целенаправленно откладывая свадьбу, чтобы самостоятельно накопить на торжество. Как сообщала сама Фрейндлих, она полностью одобряет выбор своей внучки и считает ее супруга достойным человеком. У пары двое детей — дочь София и сын Юрий.

Ранее Life.ru писал, что народная артистка России Алиса Фрейндлих приняла решение о завершении выступлений на сцене Большого драматического театра. Актриса отказалась от дальнейшей работы по ряду причин, в том числе медицинского характера, что привело к отмене запланированного спектакля «Лето одного года». Фрейндлих сама попросила не возобновлять постановку после долгого перерыва и заявила, что завершает свою театральную карьеру в связи с состоянием здоровья.