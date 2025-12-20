Звезда «Человека-паука» объяснил, почему решил стать вегетарианцем

Звезда «Человека-паука», актер Том Холланд, объяснил, почему решил стать вегетарианцем. Об этом сообщает Dailу Mail. Холланд заявил, что Зендея внимательно следит за его здоровьем.
«Моя девушка [теперь невеста] — вегетарианка, и это очень важно, потому что чаще всего я буду есть с ней вегетарианскую еду. Да, я внимательно отношусь к тому, что ем», — поделился актер.
7 января стало известно, что актер помолвлен со звездой «Эйфории». По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.
О помолвке звезд заговорили после церемонии вручения премии «Золотой глобус», где Зендея появилась с кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Однако официального подтверждения о помолвке от самой пары тогда не поступало.