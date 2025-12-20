В кинопарке «Москино» создали дворец для фильма по поэме «Руслан и Людмила»

«Я не знаю аналогов таких мест, как кинопарк “Москино”, для индустрии это, конечно, невероятное подспорье. Мне запомнилось, как нам помогла погода, она как бы за нас решила какие сцены нам важнее. В один такой момент между дождевыми тучами снимали момент, когда Черномор похищает Людмилу и поднимает ее вверх. Получился очень красивый, зрелищный и незабываемый эпизод — наша актриса в лучах света на фоне дождевых облаков», — рассказал Чичканов.