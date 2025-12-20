В окружении актера Лобоцкого назвали причину его смерти

В начале 2024 года Лобоцкому, по словам журналистов, провели операцию по удалению части легкого в связи с периферическим раком. Несмотря на лечение, заболевание вернулось и распространилось на другие органы. Артист проходил терапию и находился под постоянным наблюдением медиков, отмечалось в публикации.