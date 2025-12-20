Умер народный артист РФ Анатолий Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий родился 14 января в 1959 году в Тамбове. В 1979 году окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, в 1985 году — Российский институт театрального искусства — ГИТИС: выпускник мастерской народного артиста СССР Андрея Гончарова. В том же году пополнил труппу Московского академического театра им. Маяковского. В числе актерских работ — роли в спектаклях «Леди Макбет Мценского уезда», «Плоды просвещения», «Забавы Дон Жуана», «Не о соловьях», «Синтезатор любви», «Карлик», «Опасный поворот» «Таланты и поклонники», «Обломов», «Кант», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Евгений Онегин», «Пигмалион».