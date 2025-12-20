Умер народный артист РФ Анатолий Лобоцкий

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет. Об этом ТАСС сообщили в близком окружении артиста.
«Да, это правда, — рассказал собеседник агентства. — Это сегодня случилось».
Анатолий Лобоцкий родился 14 января в 1959 году в Тамбове. В 1979 году окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, в 1985 году — Российский институт театрального искусства — ГИТИС: выпускник мастерской народного артиста СССР Андрея Гончарова. В том же году пополнил труппу Московского академического театра им. Маяковского. В числе актерских работ — роли в спектаклях «Леди Макбет Мценского уезда», «Плоды просвещения», «Забавы Дон Жуана», «Не о соловьях», «Синтезатор любви», «Карлик», «Опасный поворот» «Таланты и поклонники», «Обломов», «Кант», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Евгений Онегин», «Пигмалион».
С конца 1980-х Лобоцкий снимался в кино. Первой крупной работой стала роль Голубева в телефильме «Два дня из жизни бывшего капитана» по пьесе Юрия Щекочихина (режиссер Вячеслав Бровкин). Широкую известность же актеру принесла роль французского журналиста Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова «Зависть богов». Также снимался в драме Эльдара Рязанова «Тихие омуты».
Всего на счету Лобоцкого — более 60 кинопроектов. В 1998 году мастеру было присвоено звание заслуженного артиста России, в 2013 году — народного.