Брэд Питт и Инес де Рамон отказались от свадьбы

Несмотря на то, что Брэд Питт и Инес де Рамон находятся в отношениях уже на протяжении трех лет, они пока не планируют узаконивать свои отношения. Это решение, вероятно, связано с желанием сохранить определенную степень приватности в своей жизни, что является важным аспектом для Питта.
«Инес не хочет быть в центре внимания, и это то, что Брэд ценил в ней с самого начала. Они не заинтересованы в браке и полностью на одной волне по этому поводу», — рассказал один из инсайдеров Us Weekly.
Кроме того, источники, близкие к паре, отмечают, что отношения с Инес оказали положительное влияние на Питта после его развода с Анджелиной Джоли.
«Он в прекрасном душевном состоянии и гораздо более уравновешен. Инес его исцелила. Они замечательная пара, и совместное проживание только укрепило их связь», — рассказал один из инсайдеров.