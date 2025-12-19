Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Играет на разрыв аорты»: Юлию Высоцкую похвалили за игру в спектакле «Макбет»

Зрители высоко оценили актрису в новой театральной работе, поставленной Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая недавно презентовала спектакль «Макбет», который поставил Андрей Кончаловский по пьесе Уильяма Шекспира. Премьера состоялась в Театре имени Моссовета. Партнером 52-летней актрисы в постановке стал Евгений Ткачук.

Юлия Высоцкая, фото: соцсети
Юлия Высоцкая, фото: соцсети

В личном блоге Высоцкая показала отзыв одной из зрительниц, которая высоко оценила их работу.

«Гениальное прочтение трагедии Шекспира. Юлия Высоцкая и Евгений Ткачук играют на разрыв аорты», — написала поклонница.

Коллеги актрисы тоже были в восторге от ее игры. Например, Елизавета Базыкина назвала Высоцкую красивой, женственной и притягательной. Она также запечатлела Андрея Сергеевича, наблюдавшего за происходящим на сцене из своей ложи.

Андрей Кончаловский, фото: соцсети
Андрей Кончаловский, фото: соцсети

«Андрей Кончаловский очень эмоционально реагирует на игру своей супруги Юлии Высоцкой, и смотреть за этим местами интереснее даже, чем за действием, развернувшимся на сцене», — также высказалась о супружеской паре блогер Инна Комбарова.

Напомним, Юлия Высоцкая в 1998 году вышла замуж за Андрея Кончаловского, который старше нее на 36 лет. У пары есть двое биологических детей — 26-летняя Мария и 22-летний Петр. Дочь пары уже 12 лет находится в коме после того, как пострадала в ДТП.

В ноябре 2025 года Высоцкая сообщила, что в 2021-м она и ее супруг удочерили девочку по имени Соня.

Ранее Кончаловский публично показал свои чувства к Высоцкой на премьере. 