Юлия Высоцкая недавно презентовала спектакль «Макбет», который поставил Андрей Кончаловский по пьесе Уильяма Шекспира. Премьера состоялась в Театре имени Моссовета. Партнером 52-летней актрисы в постановке стал Евгений Ткачук.
В личном блоге Высоцкая показала отзыв одной из зрительниц, которая высоко оценила их работу.
«Гениальное прочтение трагедии Шекспира. Юлия Высоцкая и Евгений Ткачук играют на разрыв аорты», — написала поклонница.
Коллеги актрисы тоже были в восторге от ее игры. Например, Елизавета Базыкина назвала Высоцкую красивой, женственной и притягательной. Она также запечатлела Андрея Сергеевича, наблюдавшего за происходящим на сцене из своей ложи.
«Андрей Кончаловский очень эмоционально реагирует на игру своей супруги Юлии Высоцкой, и смотреть за этим местами интереснее даже, чем за действием, развернувшимся на сцене», — также высказалась о супружеской паре блогер Инна Комбарова.
Напомним, Юлия Высоцкая в 1998 году вышла замуж за Андрея Кончаловского, который старше нее на 36 лет. У пары есть двое биологических детей — 26-летняя Мария и 22-летний Петр. Дочь пары уже 12 лет находится в коме после того, как пострадала в ДТП.
В ноябре 2025 года Высоцкая сообщила, что в 2021-м она и ее супруг удочерили девочку по имени Соня.
Ранее Кончаловский публично показал свои чувства к Высоцкой на премьере.