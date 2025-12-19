Ричмонд
Суд обязал актрису Джоли предоставить личные переписки в рамках суда с Брэдом Питтом

RadarOnline: для Питта это крупная юридическая победа
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Судебные разбирательства Анджелины Джоли и Брэда Питта наконец сдвинулись с мертвой точки. Актрису обязали предоставить свои личные переписки, которые она упорно не хотела раскрывать, в рамках борьбы за виноградники во Франции. RadarOnline пишет, что для Питта это крупная юридическая победа.

Команда актера уверена: электронные письма покажут, что с самого начала Джоли была неискренней и многое пыталась сохранить в тайне. На предоставление всех своих электронных писем у звезды фильма «Малефисента» есть 45 дней.

Брэд и его представители считают, что на протяжении долгих лет Энджи «пользовалась своей привилегией и скрывала важные документы, связанные с делом». По их мнению, именно переписка докажет незаконную продажу части винодельни, которая принадлежала Джоли. И хотя команда актрисы настаивает на обратном, их аргументы и отказ предоставить переписку «не имеют судебной силы».

Напомним, сейчас Питт и Джоли продолжают судится за виноградники во Франции. Спустя 9 лет после развода Энджи и Брэду так и не удалось прийти к мирному решению относительно Chateau Miraval. Актер уверен, что экс-супруга незаконным образом продала свою часть винодельни российскому бизнесмену и требует аннулировать сделку.