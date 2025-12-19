Суд обязал актрису Джоли предоставить личные переписки в рамках суда с Брэдом Питтом

Брэд и его представители считают, что на протяжении долгих лет Энджи «пользовалась своей привилегией и скрывала важные документы, связанные с делом». По их мнению, именно переписка докажет незаконную продажу части винодельни, которая принадлежала Джоли. И хотя команда актрисы настаивает на обратном, их аргументы и отказ предоставить переписку «не имеют судебной силы».