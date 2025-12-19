Крис Мартин встречается с Софи Тернер, чтобы вернуть Дакоту Джонсон

Крис Мартин закрутил интрижку с Софи Тернер, чтобы вернуть Дакоту Джонсон, сообщает Radar Online. Как утверждают источники издания, за новым романом скрывается совсем не новая любовь, а печальная попытка вернуть бывшую.
Несмотря на разрыв с Дакотой, 48-летний фронтмен Coldplay, по словам инсайдеров, до сих пор влюблен в актрису и не может ее отпустить после 8 лет отношений. Якобы ухаживания за Софи — не более чем способ привлечь внимание Джонсон и вызвать у нее ревность.
«Он уже несколько раз пытался заманить Дакоту обратно, но она была настроена решительно и хотела разорвать этот порочный круг», — делится источник издания.
Напомним, отношения Криса и Дакоты начались в 2017 году, и спустя три года актриса стала появляться на публике с обручальным кольцом с изумрудом. Однако до свадьбы дело так и не дошло. По словам близких пары, Крис долго обещал серьезные шаги, но так на них и не решался.