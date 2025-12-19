Крис Мартин встречается с Софи Тернер, чтобы вернуть Дакоту Джонсон

Напомним, отношения Криса и Дакоты начались в 2017 году, и спустя три года актриса стала появляться на публике с обручальным кольцом с изумрудом. Однако до свадьбы дело так и не дошло. По словам близких пары, Крис долго обещал серьезные шаги, но так на них и не решался.