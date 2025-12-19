Актер Пит Дэвидсон впервые стал отцом

Рождение первенца Хьюитт подтвердила в личном блоге 18 декабря. Под серией фотографий, на которых они с Дэвидсоном держат на руках свою новорожденную дочь, она написала: «Наша идеальная девочка-ангел появилась на свет 12.12.2025». Элси также сообщила, что они назвали свою малышку Скотти Роуз Хьюитт Дэвидсон — в честь отца Пита, пожарного Скотта, который погиб во время терактов 11 сентября.