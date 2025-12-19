Ричмонд
Актер Пит Дэвидсон впервые стал отцом

Пит Дэвидсон и Элси Хьюитт стали родителями! Напомним, что девушка актера сообщила о своей беременности еще летом.

Элси Хьюитт и Пит Дэвидсон с дочерью, фото: соцсети
Элси Хьюитт и Пит Дэвидсон с дочерью, фото: соцсети

Рождение первенца Хьюитт подтвердила в личном блоге 18 декабря. Под серией фотографий, на которых они с Дэвидсоном держат на руках свою новорожденную дочь, она написала: «Наша идеальная девочка-ангел появилась на свет 12.12.2025». Элси также сообщила, что они назвали свою малышку Скотти Роуз Хьюитт Дэвидсон — в честь отца Пита, пожарного Скотта, который погиб во время терактов 11 сентября.

«Это моя лучшая работа, сердце переполнено любовью и благодарностью. До сих пор не могу поверить», — добавила молодая мама.

29-летняя Элси рассказала о своей беременности в июльском посте. Дэвидсон, у которого нет аккаунта в социальной сети, впоследствии ответил на заголовки в интервью «Вечернему шоу с Джимми Фэллоном». Комик взволнованно сказал зрителям, что стать отцом — это его давняя заветная мечта.

Дэвидсон восторженно рассказывал о том, что они с Хьюитт на эмоциональном подъеме, отмечая: «Все остальное больше не имеет значения».