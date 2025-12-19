Загадочная смерть Питера Грина заставляет семью и друзей искать ответы

Прошла почти неделя с тех пор, как Питер Грин был найден мертвым в возрасте 60 лет в своей квартире в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене, и его друзья отчаянно пытаются найти ответы на вопросы о загадочной смерти.
По сообщениям, звезду сериала «Маска» обнаружили лежащим лицом вниз в луже крови. Об этом рассказал его сосед в интервью New York Daily News. Рядом с телом была найдена странная записка со словами «Я все еще вестсайдский парень» — отсылка к ирландско-американской банде из «Адской кухни» 1970-х годов.
Грин никогда не скрывал, что в прошлом употреблял запрещенные вещества и открыто говорил о попытке наложить на себя руки в 1996 году. Однако его давний менеджер Грегг Эдвардс уверяет, что у Питера уже давно не наблюдалось подобных зависимостей и склонностей. Эдвардс подчеркнул, что Грин был в хорошем настроении в среду, за два дня до того, как его нашли бездыханным.
Друг Питера с 27-летним стажем, нью-йоркский актер и музыкант Скэм Даст, рассказал, что тот планировал провести новогоднюю ночь с друзьями, в том числе с ним: «Он собирался арендовать лимузин, он планировал, что мы будем ходить по барам и ресторанам. Он точно не собирался покидать этот мир».
Другой друг, пожелавший остаться анонимным, отметил, что приятели тем не менее опасались за жизнь Грина из-за его пристрастий к запрещенным препаратам: «Он бросал, пытался вернуться к нормальной жизни, но все равно до конца не мог избавиться от зависимости».
Грегг Эдвардс также сообщил, что Питер с нетерпением ждал новых проектов, в том числе документального фильма «От имени американского народа: вывод войск USAID», который планировал озвучить.
«Я буду по нему скучать. Он бы отдал тебе последнюю рубашку», — заключил Эдвардс.
Скэм Даст заявил, что эта потеря оставила глубокую рану в сердце: «Он был очень необычным человеком с добрым сердцем — он бы в буквальном смысле отдал последнюю рубашку. Он был душевным, любящим гангстером».