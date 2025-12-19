Загадочная смерть Питера Грина заставляет семью и друзей искать ответы

Грин никогда не скрывал, что в прошлом употреблял запрещенные вещества и открыто говорил о попытке наложить на себя руки в 1996 году. Однако его давний менеджер Грегг Эдвардс уверяет, что у Питера уже давно не наблюдалось подобных зависимостей и склонностей. Эдвардс подчеркнул, что Грин был в хорошем настроении в среду, за два дня до того, как его нашли бездыханным.