Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Брэд Питт отметит 62-летие с молодой возлюбленной: «Она идеально ему подходит»

Источник, близкий к паре, рассказал о гармонии в их отношениях и планах на день рождения и праздники
Брэд Питт и Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де РамонИсточник: Legion-Media.ru

Брэд Питт планирует отметить свой день рождения в компании своей возлюбленной Инес де Рамон. 18 декабря голливудскому актеру исполнилось 62 года, а 19 декабря де Рамон — 33 года.

Инсайдер сообщил изданию People, что у звезды «Бойцовского клуба» «был еще один невероятный год жизни». Источник добавил, что Питт «в восторге от своей карьеры, но больше всего он в восторге от своей девушки».

«Она идеально ему подходит. Они прекрасно смотрятся вместе», — говорит инсайдер.

Он отметил, что Питт и де Рамон сначала отметят дни рождения по отдельности, а потом соберут гостей на небольшой совместный праздник.

Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивале
Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивалеИсточник: Legion-Media.ru

«Поскольку их дни рождения разделяет всего один день, они обычно отмечают их по отдельности, но устраивают большой праздник для друзей», — говорит инсайдер.

Он признался, что у пары уже есть свои традиции. По его словам, они любят вместе отмечать Рождество и Новый год.

«Он празднует Рождество и Новый год с Инес. Они вместе создали свои собственные традиции и наслаждаются более спокойными праздниками. Они собираются с небольшой компанией друзей и делают этот день особенным», — отметил источник.

Инес де Рамон и Брэд Питт
Инес де Рамон и Брэд ПиттИсточник: Legion-Media

Напомним, Брэд Питт начал встречаться с Инес де Рамон в 2022 году. Актер до этого дважды был женат. Его первой супругой была Дженнифер Энистон, которую он бросил ради Анджелины Джоли

В браке со второй женой у актера родилось трое детей: дочь Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. Также пара взяла из детских домов трех детей: мальчиков Мэддокса и Пакса и девочку Захару. В 2016 году звезды со скандалом расстались. Их развод официально завершился спустя восемь лет.

Ранее Брэд Питт сделал неожиданное признание о браке с Дженнифер Энистон. 