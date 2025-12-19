Брэд Питт планирует отметить свой день рождения в компании своей возлюбленной Инес де Рамон. 18 декабря голливудскому актеру исполнилось 62 года, а 19 декабря де Рамон — 33 года.
Инсайдер сообщил изданию People, что у звезды «Бойцовского клуба» «был еще один невероятный год жизни». Источник добавил, что Питт «в восторге от своей карьеры, но больше всего он в восторге от своей девушки».
«Она идеально ему подходит. Они прекрасно смотрятся вместе», — говорит инсайдер.
Он отметил, что Питт и де Рамон сначала отметят дни рождения по отдельности, а потом соберут гостей на небольшой совместный праздник.
«Поскольку их дни рождения разделяет всего один день, они обычно отмечают их по отдельности, но устраивают большой праздник для друзей», — говорит инсайдер.
Он признался, что у пары уже есть свои традиции. По его словам, они любят вместе отмечать Рождество и Новый год.
«Он празднует Рождество и Новый год с Инес. Они вместе создали свои собственные традиции и наслаждаются более спокойными праздниками. Они собираются с небольшой компанией друзей и делают этот день особенным», — отметил источник.
Напомним, Брэд Питт начал встречаться с Инес де Рамон в 2022 году. Актер до этого дважды был женат. Его первой супругой была Дженнифер Энистон, которую он бросил ради Анджелины Джоли.
В браке со второй женой у актера родилось трое детей: дочь Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. Также пара взяла из детских домов трех детей: мальчиков Мэддокса и Пакса и девочку Захару. В 2016 году звезды со скандалом расстались. Их развод официально завершился спустя восемь лет.
