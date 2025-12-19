Ричмонд
Лукерья Ильяшенко подарила друзьям настоящий череп

Актриса Ильяшенко призналась, что однажды подарила друзьям настоящий антикварный череп
Лукерья Ильяшенко на премьере сериала «Театральная зона», фото: пресс-служба
Лукерья Ильяшенко на премьере сериала «Театральная зона», фото: пресс-служба

Актриса Лукерья Ильяшенко призналась, что однажды подарила друзьям настоящий череп. Воспоминаниями она перед выходом сериала «Жека Рассел» поделилась с онлайн-платформой Kion и необычными «журналистами» — собаками породы джек-рассел-терьер, той же, что и главный герой сериала.

«На мои подарки люди всегда реагируют с удивлением — например, я дарю им антикварный череп, они пугаются, а я говорю: “Вы не понимаете, это же настоящий питекантроп!”» — посмеялась она.

Среди ярких событий года Ильяшенко перечислила появление у себя собаки Кабачка Мочалкина и съемки в новом проекте, где она играет разбойницу.