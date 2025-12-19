Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марго Робби и Анджелина Джоли стали самыми красивыми звездами по версии зумеров

NYP: Зумеры назвали Марго Робби и Анджелину Джоли самыми красивыми звездами
Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

Представители поколения Z назвали самых красивых звезд — ими оказались Марго Робби и Анджелина Джоли. Подборка опубликована на New York Post (NYP).

Зумеры придумали новую систему оценивания внешности под названием «шкала PSL», состоящую из первых букв мизогинных форумов, где она зародилась PUAHate (посвященного критике культуры пикапа), SlutHate и Lookism. По другой версии, PSL означает Perfection, Symmetry, Looks («идеальность», «пропорциональность» и «образы»).

Внизу названной системы с оценкой от 0,25 до 1,5, находятся «недолюди», которые считаются «исключительно непривлекательными и часто имеют деформации». При этом большинство людей попадают в категорию «Норми» (1,5−3), которая представляет собой «обычный уровень непривлекательности». В нее входят певец Эд Ширан и рэпер Jay Z.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

В то же время к высшей категории (4,5−5,5), определяемой как «привлекательные и красивые», относят поп-исполнителя Джастина Бибера, футболиста Криштиану Роналду и актрису Зендею. А в 1 проценте лучших (5,5−6) знаменитостей, согласно критериям, оказались актриса Ана де Армас и актер Киллиан Мерфи.

При этом самыми эстетически красивыми (7,25−7,75) последователи «шкала PSL» называют модель Джордан Барретт, а также актрис Марго Робби, Анджелину Джоли и Меган Фокс.