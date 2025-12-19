Ричмонд
Повседневный образ Кэмерон Диаз на фото папарацци вызвал споры в сети

53-летнюю звезду запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку с мужем

Повседневный образ американской актрисы и модели Кэмерон Диаз на фото папарацци вызвал споры в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден с детьми
Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден с детьмиИсточник: Legion-Media.ru

53-летнюю звезду запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку с мужем, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, и находившимся в детской коляске сыном. Она предстала перед камерой в укороченном черном пуховике, мешковатых спортивных брюках и ботинках на плоской подошве. Также артистка надела серую вязаную шапку, очки в массивной черной оправе и леопардовый шарф.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

«Старение — это непросто», «Ее рот становится длиннее и больше», «Стареет, и это заметно», «Ужасно грустно! Совсем себя запустила», «Многие женщины набирают несколько килограммов после родов. Она скоро вернется к своей прежней форме», «Она прекрасна, намного красивее этих пластиковых клонов, накачанных ботоксом», «Отлично выглядит!», «Она по-прежнему милая, но, что более важно, счастливая», — разошлись во мнениях юзеры.